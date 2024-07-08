Hızlı sonuç veren zayıflama yöntemleri ile yaza formda girin

Fazla kilolar veya bölgesel yağlanmalar fiziksel görünüm ve insan psikolojisini olumsuz yönde etkilerken, hızlı sonuç veren zayıflama ve vücut şekillendirme uygulamaları, bölgesel yağlanma ve kilo problemi yaşayanların kurtarıcısı oluyor. Esteworld’ün, elektromanyetik dalgaların yardımı ile vücuttaki selülitlerin azaltılmasını sağlayan tedavi yöntemi soğuk dalga terapisi, kas güçlendirme ve vücut şekillendirmeye odaklanan manyetik stimulasyon uygulamaları ile fazla kilolarınızdan zahmetsizce kurtulabilir, yaza kolayca hazırlanabilirsiniz.

BÖLGESEL İNCELME, SELÜLİT TEDAVİSİ VE SIKILAŞMA GİBİ BİRÇOK ETKİYİ AYNI ANDA SUNAR

Mikrodalga enerjisi ile vücuttaki yağları küçülten ve bölgesel olarak daha zayıf ve şekilli bir vücut sunan soğuk dalga terapisi, aynı anda selülitlerin de azaltılmasına yardımcı olur. Cildi üstten ısıtarak sıcaklığı alt katmanlara ileten ve yağ dokusunu ısıtarak azaltan uygulama doğrudan ciltteki yağ hücrelerini hedef alır. Patentli soğuk başlıkları sayesinde hedef noktayı 50-55 derece sıcaklığa ulaştırmasına rağmen ağrı yok denecek kadar azdır. Uygulama esnasında masaj hissi yaşatır. Tek bölge için yaklaşık 10 dakika süren uygulama sırasında ve sonrasında morluk, ödem, cilt hasarı gözlenmez. Ağrı, acı oluşmaz, lokal ya da topikal anesteziye ihtiyaç duyulmaz. Kalça, basen, ön bacak, arka bacak, iç bacak, karın ve bel çevresi gibi birçok bölgeye uygulanan, bölgesel incelme, selülit tedavisi ve sıkılaşma gibi birçok etkiyi aynı anda sunan uygulama sonrası günlük aktivite kesintiye uğramaz.

TEK SEANSTA 35 BİN MEKİK VE SQUAT ETKİSİ YARATIR

Kasılma sağlayan kas dokuları ile etkileşime giren manyetik stimulasyon uygulaması egzersize ihtiyaç kalmadan kilo kaybı sağlar. Spor yapmayan veya yapamayanlar için yenilikçi bir çözüm sunar. Temel prensibi kasları uyararak vücuttaki fazla yağı azaltmak ve kas kütlesini artırmak olan uygulama, zahmetsiz bir şekilde fit ve sağlıklı bir vücudun temellerini atar. Kalça, karın, kollar ve bacaklar gibi vücudun farklı bölgelerine uygulanabilen yöntem etkisini birkaç seansta gösterir. Yağları azaltır ve kasların yoğunluğunu artırır ve postural görünüşü iyileştirir. Acısız ve konforlu bir yöntem olan manyetik stimulasyon, tek seansta 35 bin mekik ve squat etkisi yaratır. Tek seansın ortalama 30-45 dakika sürdüğü, toplam 8 seans devam eden uygulama, etkisini ikinci haftadan itibaren göstermeye başlar.

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