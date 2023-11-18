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Hivda Zizan Alp: Aşkın nadir olması en sağlıklısı  

“Fi”, “Sefirin Kızı”, “Camdaki Kız”, “Kendi Düşen Ağlamaz” gibi yapımlarda izlediğimiz Hivda Zizan Alp MAG Kasım sayısına konuk oldu.

Hivda Zizan Alp: Aşkın nadir olması en sağlıklısı  

 

Şimdilerde “Fazilet Yalnız Değildir” adlı tek kişilik tiyatro oyunu ile sevenleri ile buluşan Hivda Zizan Alp, aşk hakkında da düşüncelerini paylaştı.  Tiyatronun ona neler hissettirdiğini de anlatan başarılı oyuncu “Başıma bir kere geldi. Sanırım nadir olması en sağlıklısı. Herkesin yaşaması gereken bir his; ama hiçbir aşk sadece mutluluk barındırmıyor içinde. Hayat tüm duyguların başa baş gittiği bir maraton. Bunu kabul ederek âşık olursak aşk çok kıymetli. Bazı üzüntüler, karmaşalar zaman içinde çok değerli anılara dönebiliyor, bu bile yeter. Aşkın kaosundan kurtulup süreğen bir sevgi bağına geçmekse, insanın kendini sevmesinden başlar bence” dedi.

Hivda Zizan Alp: Aşkın nadir olması en sağlıklısı  

Fazilet Yalnız Değildir oyunu ile ilgili de konuşan oyuncu “Evet, sezonu daha doyamadan kapatmıştım ve ikinci sezonun ilk oyununu 12 Ekim’de oynadım; pek de özlemişim. Fazilet iki çocuk annesi, geçimini merdiven temizliğinden kazanan genç bir kadın. Sosyoekonomik olarak yeryüzünde durduğu nokta onu çoğu açıdan insanların gözünde “talihsiz, görünmez, değersiz” yapıyor; ama kader bu ya, görünmez merdiven temizlikçisi Fazilet, cinayet şüphesiyle kendini bir gündüz kuşağı programında bulunca işler değişiyor! Bu değişim, Fazilet’in bugüne kadar içinde tuttuklarını artık duymamıza neden oluyor. Mutlaka onu dinlemelisiniz!” açıklamasında bulundu.

 

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