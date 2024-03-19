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Hilton İstanbul Bomonti “Yeşil Ramazan” girişimiyle sürdürülebilir iftar deneyimi sunuyor

Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center, “Yeşil Ramazan” girişimi kapsamında şeflerinin yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımla hazırladığı iftar menüleriyle, Ramazan ayı boyunca hem münferit misafirleri hem de şirketlere özel iftar organizasyonları için sürdürülebilir ve çevre dostu bir iftar deneyimi vadediyor.

Hilton İstanbul Bomonti “Yeşil Ramazan” girişimiyle sürdürülebilir iftar deneyimi sunuyor

Ramazan ayının manevi atmosferini ve sıcaklığını, doğaya olan saygısıyla birleştiren Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center, UNEP Batı Asya Ofisi’nin Değişim Reçetesi Sürdürülebilir Ramazan Projesi kapsamında, Winnow ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) işbirliğiyle hayata geçirilen “Yeşil Ramazan” girişimiyle, Ramazan ayı boyunca gıda israfını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor. Hilton İstanbul Bomonti, kullanmakta olduğu Winnow uygulamasıyla atık gıda takibi yaparak israfın önüne geçilmesi için çalışıyor, “sıfır plastik” ve 50 mil yaklaşımıyla da çevresel ayak izini minimize ediyor. 

Hilton İstanbul Bomonti “Yeşil Ramazan” girişimiyle sürdürülebilir iftar deneyimi sunuyor

Winnow uygulamasıyla, yapay zeka kullanılarak açık büfede artan yemekler ve misafirlerin tabaklarında bıraktıkları artık ürünler Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da kayıt altına alınıyor. Otel misafirlerinin yemek tüketim miktarıyla ilgili bir referans değer oluşturan bu ölçüm ve takip sistemi sayesinde, bir sonraki yemek üretiminde ihtiyaç ve talebin üzerinde yemek yapılmasının önüne geçmiş oluyor.

“Yeşil Ramazan” girişimi kapsamında bitkisel ürünlerin kullanımı teşvik edilerek tek kullanımlık plastikleri azaltmayı hedefleyen “sıfır plastik” yaklaşımı benimseniyor ve sürdürülebilirliği olan vegan, vejetaryen ürünlerin üretilmesine de özen gösteriliyor. Ayrıca yemeklerin otele en fazla 80 km uzaklıktaki yerel tedarikçilerden alınan ürünlerle hazırlanıyor olması da karbon ayak izini minimize etmede son derece önemli bir rol oynuyor.  

Hilton İstanbul Bomonti “Yeşil Ramazan” girişimiyle sürdürülebilir iftar deneyimi sunuyor

İFTAR MENÜSÜNDE NELER VAR?

Hilton İstanbul Bomonti’nin Executive Chef’i Prodromos Alexis Atlamazoğlu’nun özenle seçtiği malzemelerle hazırladığı iftar menüsü; özel kuru incir, ceviz, reçel çeşitleri ve bal kaymak gibi zengin çeşitli iftariyeliklerle başlayıp ardından; geleneksel çorbalar, zeytinyağlılar ve mezelerle devam ediyor. Ana yemeklerde dana rostodan ıspanaklı piliç sarmaya, orman kebabından kuzu haşlamaya, gratine edilmiş tavuklu karnıyarıktan karamelize soğanlı Sinop mantısına kadar birçok yemek seçeneği, her damak zevkine hitap ediyor. Ramazan ayına özel çikolata mus, krem karamel, ayva tatlısı gibi iftar yemeğini tatlandıracak seçenekler de menüde yer alıyor.  

Kalabalık arkadaş gruplarına hitap eden zengin menü seçeneklerinin yanında şirketlere özel iftar organizasyonları için de alternatifli set menüler sunan Hilton İstanbul Bomonti’nin farklı büyüklükteki salonlarında gruplara özel iftar yemeği ağırlamaları yapılabiliyor.

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