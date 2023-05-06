Hıdırellez Acarkent’te coşku ile kutlandı

Beykoz Acarkent'te düzenlenen gecede DJ Erdem Kınay ve Ahırkapı Roman Orkestrası’nın sahne aldı.

Hıdırellez ateşinden atlayan ve dileklerini dileyen misafirler bu geleneksel eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.

Gecenin sponsorları ise Alfa Romeo, Yves Rocher ve Efes Pilsen oldu.

Öte yandan Hıdırellez etkinliğine katılanlar arasında Kardelen Acar, Gamze Topuz-Eliz Naz Kantarcılar, Semih Şentürk-Pınar, Ada, Naz Şentürk- Okan-Hira Kurt, Nilay-Yüksel Başaran Yıldız gibi ünlü isimlerde vardı.

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