  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hıdırellez Acarkent’te coşku ile kutlandı

Acarlar Şirketler Topluluğu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Hıdırellez kutlamaları önceki gün Beykoz Acarkent’te yapıldı.

Hıdırellez Acarkent’te coşku ile kutlandı

Beykoz Acarkent'te düzenlenen gecede DJ Erdem Kınay ve Ahırkapı Roman Orkestrası’nın sahne aldı.

Hıdırellez Acarkent’te coşku ile kutlandı

Hıdırellez ateşinden atlayan ve dileklerini dileyen misafirler bu geleneksel eğlencenin tadını doyasıya çıkardı.

Hıdırellez Acarkent’te coşku ile kutlandı

Gecenin sponsorları ise Alfa Romeo, Yves Rocher ve Efes Pilsen oldu.Hıdırellez Acarkent’te coşku ile kutlandı

Öte yandan Hıdırellez etkinliğine katılanlar arasında Kardelen Acar, Gamze Topuz-Eliz Naz Kantarcılar, Semih Şentürk-Pınar, Ada, Naz Şentürk- Okan-Hira Kurt, Nilay-Yüksel Başaran Yıldız gibi ünlü isimlerde vardı.

Hıdırellez Acarkent’te coşku ile kutlandı

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sarp Apak ve Serdar Çağlan "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!" dedi!
  Güncel

Sarp Apak ve Serdar Çağlan "Kalp Yetersizliğine Blok, Hayata 3 Sayı!" dedi!

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu sağlıklı ve genç kalmanın sırrını paylaşıyor
  Güncel

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu sağlıklı ve genç kalmanın sırrını paylaşıyor

Hastalar istedi! Timur Erk ve Tuğba Melis Türk Murat Balkan’la şarkı söyledi
  Güncel

Hastalar istedi! Timur Erk ve Tuğba Melis Türk Murat Balkan’la şarkı söyledi

Fundyy'un kendine özgü tarzı "Taksit Taksit"te bir kez daha ortaya çıkıyor
  Güncel

Fundyy'un kendine özgü tarzı "Taksit Taksit"te bir kez daha ortaya çıkıyor

Cioman’dan “İşler Yolunda”ya ilgi çekici klip
  Güncel

Cioman’dan “İşler Yolunda”ya ilgi çekici klip

Aksan’ın 2.albümü ‘Yüksek’ten
  Güncel

Aksan’ın 2.albümü ‘Yüksek’ten