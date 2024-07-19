Heyecan ve gizem dozu yüksek ‘Otelde’ oyununa yoğun ilgi

İki perdelik heyecanlı ve gizemli oyunda, yeni bir hayat arayan güzel bir kadın ve vazgeçmiş bir yazarın hikâyesinin anlatılıyor.

İzleyiciden yoğun alkış alan oyunda; Ebru Unurtan, Okan Bayülgen ve Yıldırım Fikret Urağ bir araya geliyor.

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