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Heyecan ve gizem dozu yüksek ‘Otelde’ oyununa yoğun ilgi

Yıldırım Fikret Urağ’ın yazdığı, yönettiği ve oynadığı, Okan Bayülgen’in ise vazgeçmiş bir yazarı canlandırdığı ‘Otelde’ tiyatro oyunu geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de izleyici ile buluştu.

Heyecan ve gizem dozu yüksek ‘Otelde’ oyununa yoğun ilgi

İki perdelik heyecanlı ve gizemli oyunda, yeni bir hayat arayan güzel bir kadın ve vazgeçmiş bir yazarın hikâyesinin anlatılıyor.

Heyecan ve gizem dozu yüksek ‘Otelde’ oyununa yoğun ilgi

İzleyiciden yoğun alkış alan oyunda; Ebru Unurtan, Okan Bayülgen ve Yıldırım Fikret Urağ bir araya geliyor.

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