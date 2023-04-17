"Heris'in Narkolepsi hikayesiyle tanışın

Heris, O Ses Rap adlı yarışmaya katılarak Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaşmış bir İranlı rap sanatçısıdır. "Dandrill" adlı şarkısı, narkolepsi sendromundan (ani uyku atakları) esinlenmiştir, çünkü sanatçı kendisi de bu hastalıkla mücadele etmektedir. Şarkının melodisi, Türkiye'nin en ünlü ninnisinden alınmıştır ve Heris'in annesi tarafından kendisine söylenirken uyuyup hayallerine dalmasını istemiştir. Şarkı, Mahzen Media etiketiyle tüm dijital platformlarda ve klibi Mahzen Fabrick YouTube kanalında yayınlandı. Şarkının sözleri Behrad Heris, Ali Fallahi ve Moshtaq Pirnia'ya aitken, aranjesi Moniac ve E mka imzası taşımaktadır.

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