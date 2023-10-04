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Her mevsim terlenir Deotak ile endişe silinir

Sadece yaz aylarında terlendiğini düşünülse de her mevsim terlemeye devam ediyoruz. Terlemeye engel olmak vücudumuzun doğasına aykırı olsa da 7 kat etkili Deotak* ter kokusuna çözüm sunuyor. 

Her mevsim terlenir Deotak ile endişe silinir

Mevsim fark etmeksizin her an çeşitli sebeplerden dolayı terleyebiliyoruz. Temelinde vücut sıcaklığını korumak için olan terleme mekanizması stres, heyecan veya kaygı anlarında da oluşabiliyor. Böyle anlarda ter kokusundan korunmanın yolu ise Deotak’tan geçiyor. 

Her mevsim terlenir Deotak ile endişe silinir

Dermatolojik olarak test edilen Deotak, krem ve roll-on deodorant olmak üzere hem kadınlar hem de erkeklere özel ürün içerikleriyle farklı ihtiyaçlara çözüm sunuyor. Deotak Invisible for Women ve Invisible for Men koyu renklerde rahatlıkla kullanmanızı sağlayarak iz bırakmıyorken; Deotak Orijinal for Women ve Men ise yapışkanlık hissi yaratmadan etkin koruma sağlıyor. 

Her mevsim terlenir Deotak ile endişe silinir

Hassas ciltler düşünülerek üretilen Deotak Soft Krem Deodorant, içeriğindeki Allontoin ile rahatsızlık hissi yaratmıyor. Tazelik hissi arayanların tercihi olan Fresh Krem Deodorant formülündeki mentol sayesinde tazelik verirken; ekstra etki isteyenlerin favorisi olan Plus Krem Deodorant Tea Tree Oil ile ter kokusuna karşı etkisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Yalnızca kötü kokuların yayılmasını engellemekle kalmayıp serinin tüm ürünlerinin içeriğinde bulunan D-panthenol ile cildin doğal nemini de korumasına yardımcı oluyor. 

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