  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Helin Kandemir: Aşka iyi ki düşmüşüm, iyi ki hissetmişim

Helin Kandemir: Aşka iyi ki düşmüşüm, iyi ki hissetmişim. İşte detaylar...

Helin Kandemir: Aşka iyi ki düşmüşüm, iyi ki hissetmişim

Genç yaşına rağmen unutulmaz performanslarıyla sinema ve televizyon dünyasında kendine güçlü bir yer edinen Helin Kandemir, duygulara ve hayata bakışını Elele Dergisi’ne verdiği röportajda samimi sözlerle paylaştı. Çocukluk yıllarından itibaren yoğun duygular yaşamaya çok açık olduğunu dile getiren Kandemir, aşka dair bakışını şu sözlerle anlattı:

Helin Kandemir: Aşka iyi ki düşmüşüm, iyi ki hissetmişim

“Çocukluğumdan beri bütün duygularımı burnumun ucunda yaşardım. Yoğun şeyler hissetmeye çok teşne biriyim. Bu yüzden aşık da oldum, iyi ki de oldum. Neye aşık olduğumu bilmiyorum ve tanımlayamıyorum. Koşulsuz sevmenin ve öyle de sevilmenin güvenini yürüyüşümden bile hissederim.”

Helin Kandemir: Aşka iyi ki düşmüşüm, iyi ki hissetmişim
BAŞARI, YATAKTAN KALKMAK KADAR BASİT BİR ŞEY DE OLABİLİR
Oyunculuk yolculuğunda başarı kavramına farklı bir pencereden bakan Kandemir, başarıyı yalnızca büyük ödüllerle sınırlamadığını vurguladı:
“Ben başarı kavramının tek bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Zor bir mental süreçten geçen birinin yataktan kalkması, çok önemli bir ödül almış oyuncunun başarısından daha az değil. Elimizden gelenin yarım adım bile önündekini bir başarı sayıyorum.”

Helin Kandemir: Aşka iyi ki düşmüşüm, iyi ki hissetmişim
BANA İHTİYACI OLMAYAN HİÇBİR KARAKTER BANA NASİP OLMADI
Bugüne dek rol aldığı karakterlerle güçlü bağlar kurduğunu söyleyen genç oyuncu, özellikle İstanbul Ansiklopedisi’nde canlandırdığı Zehra’ya dair sözleriyle de dikkat çekti:
“Gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum; bana ihtiyacı olmayan hiçbir karakter bana nasip olmadı. Zehra’nın sarsıntısını Zehra’yla beraber yaşadık, cebine koyduk ve onu ihtiyacı olanlara yolladık. O benim dünyamın en özel kızlarından biri.”

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, annesinin çantasından çıkan notu paylaştı
  Gündem

Annesi Meltem Vural'ı kaybeden Nilperi Şahinkaya, annesinin çantasından çıkan notu paylaştı

Güllü hayatını kaybetti
  Gündem

Güllü hayatını kaybetti

Fazıl Say Instagram'dan Aslıhan And ile aşkını ilan etti
  Magazin

Fazıl Say Instagram'dan Aslıhan And ile aşkını ilan etti

Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'den boşanacağını açıkladı
  Magazin

Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir'den boşanacağını açıkladı

Lidya Pınar yeni şarkısının tanıtımını kelebek kostümüyle yaptı
  Magazin

Lidya Pınar yeni şarkısının tanıtımını kelebek kostümüyle yaptı

Beyin anevrizması teşhisi konulan Ahu Yağtu'dan ilk açıklama
  Gündem

Beyin anevrizması teşhisi konulan Ahu Yağtu'dan ilk açıklama