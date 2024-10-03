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Hazar Ergüçlü ile Ümit Beste Kargın'ın tatil keyfi yaptı

Hazar Ergüçlü ile Ümit Beste Kargın'ın tatil keyfi yaptı. İşte detaylar...

Hazar Ergüçlü ile Ümit Beste Kargın'ın tatil keyfi yaptı

'İnci Taneleri' dizisi oyuncuları Hazar Ergüçlü ile Ümit Beste Kargın, tatil keyfi yaptı.

Hazar Ergüçlü ile Ümit Beste Kargın'ın tatil keyfi yaptı
İkili, dizi çekimleri için Köyceğiz'e gitti.

Hazar Ergüçlü ile Ümit Beste Kargın'ın tatil keyfi yaptı

Oyuncular, setten kalan zamanlarından deniz keyfi yaptı.

Hazar Ergüçlü ile Ümit Beste Kargın'ın tatil keyfi yaptı
Ergüçlü ve Kargın, fit vücutlarıyla dikkat çekti.


İkiliye beğeni yağdı.

 

 

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