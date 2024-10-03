Hazar Ergüçlü ile Ümit Beste Kargın'ın tatil keyfi yaptı

'İnci Taneleri' dizisi oyuncuları Hazar Ergüçlü ile Ümit Beste Kargın, tatil keyfi yaptı.



İkili, dizi çekimleri için Köyceğiz'e gitti.

Oyuncular, setten kalan zamanlarından deniz keyfi yaptı.



Ergüçlü ve Kargın, fit vücutlarıyla dikkat çekti.



İkiliye beğeni yağdı.

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