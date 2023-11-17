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Hazal Subaşı'dan Imdb tepkisi

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı'dan Imdb tepkisi... İşte detaylar...

Hazal Subaşı'dan Imdb tepkisi

Son olarak Dilek Taşı dizisine oynayan Hazal Subaşı'nda Imdb tepkisi geldi.

Hazal Subaşı'dan Imdb tepkisi
Oyuncu, "Kadın oyuncuların imdb fotoğrafları yıllardır aynı şekilde. Benimkide böyleydi 5 kez değiştirmeme ve önünü alamayınca profesyonel yardımla fotoğrafları kaldırtmama rağmen her seferinde yeniden değiştirildi. Tek bir kişi mi yapıyo bunu herkese, bu nasıl bi manyaklık anlamadım."

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