Hazal Subaşı'dan Imdb tepkisi

Son olarak Dilek Taşı dizisine oynayan Hazal Subaşı'nda Imdb tepkisi geldi.



Oyuncu, "Kadın oyuncuların imdb fotoğrafları yıllardır aynı şekilde. Benimkide böyleydi 5 kez değiştirmeme ve önünü alamayınca profesyonel yardımla fotoğrafları kaldırtmama rağmen her seferinde yeniden değiştirildi. Tek bir kişi mi yapıyo bunu herkese, bu nasıl bi manyaklık anlamadım."

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