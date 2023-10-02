Hazal Kaya doğum gününde bakın hangi mesajı verdi?

Hazal Kaya, 33'üncü doğum gününü kutladı. Oyuncu, Instagram'dan fotoğraf paylaştı.

Kaya, "Bu bedenle ve bu ruhla özgür, rahat hatta konforlu, mutlu ve memnun olabilmeyi şöyle ucundan tattığım bir dönemde kutluyorum doğum günümü. Bana atfedilen, üstüme aldığım bütün etiketlerden hoooop diye sıyrılıp “hazal hanım nasılsınız, ne istersiniz” diye saygıyla yaklaşmayı, çocuklarıma duyduğum şefkati kendime duymaktan çekinmemeyi öğreniyorum. Adhd, depresyon, panik atak ve bütün mental durumlar vardır ve bu kimseyi tanımlamaz demeyi öğreniyorum. Neyse ki en sevdiğim şey öğrencilik. Bu sene “oh beee” dediğim o sene olacak. Vaziyet alın! Bütün doğum günü mesajlarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu sene hep birlikte çok eğleniceğiz" dedi.

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