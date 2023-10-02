  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hazal Kaya doğum gününde bakın hangi mesajı verdi?

Ünlü oyuncu Hazal Kaya doğum gününde bakın hangi mesajı verdi? İşte detaylar...

Hazal Kaya doğum gününde bakın hangi mesajı verdi?

Hazal Kaya, 33'üncü doğum gününü kutladı. Oyuncu, Instagram'dan fotoğraf paylaştı.

Hazal Kaya doğum gününde bakın hangi mesajı verdi?

Kaya, "Bu bedenle ve bu ruhla özgür, rahat hatta konforlu, mutlu ve memnun olabilmeyi şöyle ucundan tattığım bir dönemde kutluyorum doğum günümü. Bana atfedilen, üstüme aldığım bütün etiketlerden hoooop diye sıyrılıp “hazal hanım nasılsınız, ne istersiniz” diye saygıyla yaklaşmayı, çocuklarıma duyduğum şefkati kendime duymaktan çekinmemeyi öğreniyorum. Adhd, depresyon, panik atak ve bütün mental durumlar vardır ve bu kimseyi tanımlamaz demeyi öğreniyorum. Neyse ki en sevdiğim şey öğrencilik. Bu sene “oh beee” dediğim o sene olacak. Vaziyet alın! Bütün doğum günü mesajlarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu sene hep birlikte çok eğleniceğiz" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Tozluyaka dizisinde Hazal karakteriyle yıldızı parlayan Çağla Şimşek'ten itiraf: Çok üzüldüm...
  Magazin

Tozluyaka dizisinde Hazal karakteriyle yıldızı parlayan Çağla Şimşek'ten itiraf: Çok üzüldüm...

Tarkan'dan 'Kapıldım gidiyorum' paylaşımı
  Magazin

Tarkan'dan 'Kapıldım gidiyorum' paylaşımı

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi

Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesine manidar paylaşımla cevap verdi
  Magazin

Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun, eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile görüntülenmesine manidar paylaşımla cevap verdi

Linet, arkadaşlarının kendisiyle konuşmadığını söyledi!
  Magazin

Linet, arkadaşlarının kendisiyle konuşmadığını söyledi!

Mermer çiftinin mutlu günü
  Cemiyet

Mermer çiftinin mutlu günü