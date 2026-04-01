Hazal Filiz Küçükköse'den astroloji itirafı!

Oyuncu, "Haziranda dijital platforma iş olacak, ona hazırlanıyorum. Yazın çalışacağım" dedi. Oyuncu, "Bazı isimler proje için dönemin haritalarına bakıyorlar, siz inanıyor musunuz?" sorusuna, "Astroloji seviyorum. Ay boşluğu ve retroya dikkat ediyorum. Böyle şeylere dikkat ediyorum. Nazara inanıyorum" yanıtını verdi.

Küçükköse, "Hiç böyle reddettiğiniz iş oldu mu?" sorusuna, "Olmadı desem yalan olur" cevabını verdi. Rolden çıkamadığı polemiğine oyuncu, "Haluk Bilginer ne dediyse doğrudur. Benim başıma gelmedi. Yoğun ve ağır bir karakter oynuyorsan günlük enerjin azalıyor olabilir ama etkisinden çıkamadığım bir karakter olmadı" ifadelerini kullandı. Küçükköse, "Dizi erken bitince sizi etkiliyor mu?" sorusuna, "Bunların hepsine bilerek başlıyoruz. 3-4 ay hazırlık süreci var. Geçmişte 3-4 ayı çöpe atabiliyorsun ama bilerek başlıyorsun. Bunlar kısmet" diye cevap verdi. Oyuncu, hayatında kimsenin olmadığını söyledi.

