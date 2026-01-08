  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hayko Cepkin’den sınırları zorlayan performans

Hayko Cepkin’den sınırları zorlayan performans. İşte detaylar...

Hayko Cepkin’den sınırları zorlayan performans

Rock müziğin güçlü ismi ismi Hayko Cepkin, başrolünde yer aldığı Jekyll & Hyde, yeni sezon öncesi gerçekleştirilen okuma provasıyla yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce de büyük ilgi gören yapım, bu sezon seyirciye “gerçek” Jekyll & Hyde deneyimini yaşatmayı hedefliyor.

 Hayko Cepkin’den sınırları zorlayan performans

Bu iddialı prodüksiyonda Hayko Cepkin’e, hem sahnedeki etkileyici performansı hem de ekran projelerindeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Gözde Kaya Lucy karakteriyle eşlik ediyor. Karanlık atmosferi, çarpıcı anlatımı ve rock ruhunu iliklere kadar hissettiren diliyle Jekyll & Hyde, bu kez çok daha sert, çok daha cesur bir yorumla izleyici karşısına çıkacak.

 Hayko Cepkin’den sınırları zorlayan performans

Bu iddialı prodüksiyonda Hayko Cepkin’e, sahnedeki performansı ve ekran projelerindeki başarısıyla dikkat çeken oyuncu Gözde Kaya, Lucy karakteriyle eşlik ediyor. Rock ruhunu iliklere kadar hissettiren dili, çarpıcı sahne atmosferi ve güçlü oyunculuklarıyla Jekyll & Hyde, izleyiciyi karanlığın sınırlarında dolaştırmayı amaçlıyor.

 Hayko Cepkin’den sınırları zorlayan performans

Oyunculukların ve sahne tasarımının ön planda olduğu yapımın yönetmen koltuğunda, İstanbul Devlet Tiyatroları ve 7 Kocalı Hürmüz Müzikali’ndeki başarılı çalışmalarıyla tanınan Fatih Dokgöz yer alıyor. Yapımcılığını ise Mehmet Uslu & Onurcan Taş yönetiminde TiyatroTR üstleniyor. Rock, tiyatro ve karanlık bir hikâyenin güçlü bir sahne diliyle buluştuğu Jekyll & Hyde, daha şimdiden sezonun en çok konuşulacak projeleri arasında gösteriliyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İzzet Yıldızhan'dan Hamza'ya doğum günü sürprizi
  Magazin

İzzet Yıldızhan'dan Hamza'ya doğum günü sürprizi

Beren Saat'in AVM tarzı
  Magazin

Beren Saat'in AVM tarzı

Hale Yıldırım’dan yıla damga vuran final: Güzelim
  Magazin

Hale Yıldırım’dan yıla damga vuran final: Güzelim

Hasan Can Kaya’dan Nuri Bilge Ceylan itirafı
  Magazin

Hasan Can Kaya’dan Nuri Bilge Ceylan itirafı

Bahadır Tatlıöz'den çarpıcı evlilik açıklaması!
  Magazin

Bahadır Tatlıöz'den çarpıcı evlilik açıklaması!

Zeynep Beşerler'in AVM tarzı
  Magazin

Zeynep Beşerler'in AVM tarzı