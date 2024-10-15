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Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Hasan Yalnızoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu ve dansçı Hasan Yalnızoğlu (50) vefat etti. 7 yaşında bir kız çocuğu olan Yalnızoğlu, Bakırköy Devlet Hastanesi’nde yaşam savaşını kaybettti.

 

Oyuncu, bir dönem 'Survivor'da yarışmıştı.

 

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