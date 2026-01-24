 Hasan Can Kaya, devlerin sahnesinde

Hasan Can Kaya, 6 Şubat’ta Londra’nın en prestijli sahnelerinden biri olan The O2’de seyirciyle buluşacak. Gösterinin biletleri ise tam 15 gün öncesinden tükenerek büyük bir başarıya ulaştı. Daha önce de The O2 sahnesinde gösteri yapan Hasan Can Kaya, bu performansıyla aynı salonda ikinci kez seyirci karşısına çıkacak. Ünlü komedyen, binlerce seyircinin katılımıyla gerçekleşecek bu özel gecede bir kez daha izleyicisiyle buluşacak.

Türkiye’de milyonları ekran başına kilitleyen Konuşanlar, uluslararası yolculuğunu “The Talkers” adıyla sürdürürken; Hasan Can Kaya da mizahını sınırların ötesine taşımaya devam ediyor. Ünlü komedyen İngiltere’nin en prestijli sahnesi olan The O2’de sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü komedyenlerin sahne aldığı The O2 Arena, bugüne kadar Kevin Hart, Chris Rock, Jerry Seinfeld, Louis C.K., Eddie Izzard, Michael McIntyre, Trevor Noah ve Russell Peters gibi stand-up dünyasının dev isimlerini ağırladı. Hasan Can Kaya, bu ikonik sahnede performans sergileyen sayılı Türk komedyenlerden biri olarak adını bu prestijli listeye yazdırıyor.

Gerek sahne üzerindeki doğaçlama gücü gerek izleyiciyle kurduğu samimi iletişimle kısa sürede çok sevilen Hasan Can Kaya, The O2 performansıyla Türk stand-up’ının uluslararası arenadaki yükselişinin en özel örneği oluyor.

