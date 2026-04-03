  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hande Yener ve Madrigal Ego'da buluştu

Hande Yener ve Madrigal Ego'da buluştu. İşte detaylar...

Hande Yener ve Madrigal Ego'da buluştu

Hande Yener ve rock müziğin yükselen yıldızı Madrigal, yepyeni düet çalışmaları “Ego” ile müzik tarihinde iz bırakmaya geliyor. “Ego” hem derinlikli sözleri hem modern ve güçlü sound’u ile yarattığı eşsiz evrenle, dinleyenleri ılık bir yaz akşamının sakin ve aynı zamanda coşkulu huzuruna çağırıyor.

 Hande Yener ve Madrigal Ego'da buluştu

Kendi benliğini bulma yolculuğunda ortaya çıkan “Ego”sal duygular yerine kalp sesine kulak vermenin anlatısı niteliğindeki şarkı, net tavrı ile dinleyenlerin hislerine rehber olmaya geliyor.

Hande Yener ve Madrigal Ego'da buluştu
EN İYİLER EGO İÇİN BİR ARADA!
Duyulduğu ilk andan itibaren büyük heyecan yaratan “Ego”nun sözleri Hande Yener, Anıl Erdem Cevizci, Goko ve Sanlı Akgün imzası taşıyor. Şarkının bestesi Misha ve Goko’ya aitken, ses tasarımı, vokal ve mixi başarılı sanatçı Ozan Bayraşa çalışmasının mahsulü. “Ego”nun prodüksiyonunda yer alan isim ise Misha. Müzik dünyasının birbirinden başarılı isimlerini bir
araya getiren şarkının video klibi Berlin’de iki gün süren yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktı. Avrupalı ve Türk ekiplerinin ortak çalışması olan klip için Berlin’li 20 kişilik genç bir oyuncu ekibi oluşturuldu.

Hande Yener ve Madrigal Ego'da buluştu
EGO’YA BERLİN’DE FİLM TADINDA KLİP!
Her saniyesi ile nefes kesen klibin yönetmen koltuğunda başarılarıyla adından söz ettiren Aytekin Yalçın oturuyor. Klip boyunca dikkat çeken göz alıcı kostümlerin stylingi Lory Del Lore, ve Esteban Pomar’a ait. Kostümlerin ruhunu en çarpıcı şekilde tamamlayan isimler ise saç stilisti Attila Kenyeres ve makyaj sanatçısı Kenny Campbell. Video klip; renkleri, sıra dışı stilleri ve sinematografik kareleri ile izleyenleri anında Berlin’deki benzersiz “Ego” evrenine ışınlayacak.

 Hande Yener ve Madrigal Ego'da buluştu

Hande Yener ft. Madrigal “Ego” Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 3 Nisan Cuma tüm dijital platformlar ve Poll Production YouTube kanalında yayında!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

