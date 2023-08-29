  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hande Yener beş günde bakın kaç kilo verdi? Herkes şok oldu!

Çıkardığı şarkılar ve sahne tarzıyla çok konuşulan Hande Yener formda vücudu ile de dikkat çeken isimlerden biri. 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Hande Yener şimdilerde verdiği kilolarla gündemde.

Hande Yener beş günde bakın kaç kilo verdi? Herkes şok oldu!

Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan isimlerde arasında yer alan Hande Yener, yoğun konser programıyla dikkat çekiyor. Sahne aldığı konserlerde tercih ettiği cesur elbiselerle gözleri üzerine çeken Hande Yener seslendirdiği şarkılarla adeta kulakların pasını siliyor.

Hande Yener beş günde bakın kaç kilo verdi? Herkes şok oldu!
Başarılı şarkılara imza atan ve her zaman formda vücudu ile beğeni toplayan Hande Yener son zamanlarda verdiği kilolarla gündemde.

Hande Yener beş günde bakın kaç kilo verdi? Herkes şok oldu!

Hande Yener, üst üste verdiği 5 konserle yeni bir rekora imza attı. Bitlis, Muş, İzmir, Çınarcık ve İstanbul’da arka arkaya sahneye çıkan Yener, 4 bin km yol yaparak 80 bin kişiye ulaştı. Konserlerinde 5 ayrı kostüm giyen şarkıcı, toplam 9 saat sahnede kaldı. Hande Yener 5 günde 4 kilo kaybetti! 

Hande Yener beş günde bakın kaç kilo verdi? Herkes şok oldu!

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bir başka Gülben Ergen
  Magazin

Bir başka Gülben Ergen

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Olay yaratacak açıklamalar!
  Magazin

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan sessizliğini bozdu! Olay yaratacak açıklamalar!

Ünlü isim Alya ilk kez sevgilisiyle görüntülendi!
  Magazin

Ünlü isim Alya ilk kez sevgilisiyle görüntülendi!

Merve Çağıran yüzündeki şişliği gözlüğüyle kapatmaya çalıştı!
  Magazin

Merve Çağıran yüzündeki şişliği gözlüğüyle kapatmaya çalıştı!

Demet Özdemir siyahlar içinde
  Magazin

Demet Özdemir siyahlar içinde

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan kalça açıklaması: Doğal halim
  Magazin

Ünlü şarkıcı Ebru Polat'tan kalça açıklaması: Doğal halim