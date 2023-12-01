  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hande Erçel Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nde!

Hande Erçel Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nde! İşte detaylar...

Hande Erçel Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nde!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne (Red Sea International Film Festival) katıldı.

 Hande Erçel Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nde!

Cidde’de düzenlenen, Halle Berry, Michelle Williams, Sofia Vergara, Alessandra Ambrosio, Diane Kruger, Fatih Akın, Will Smith gibi dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği festivalde,

 Hande Erçel Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nde!

Hande Erçel onur konuğu olarak ilgi odağı oldu.

 Hande Erçel Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali’nde!

Güzelliği ve kıyafet seçimiyle de büyük beğeni toplayan Erçel, geceye Özgür Masur tasarımı göz kamaştırıcı bir kıyafetle yer aldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 2
    SEVDİM
  • 2
    BEĞENDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Wonka’nın dünya prömiyerinde Timothee Chalamet’e övgüler yağdı
  Magazin

Wonka’nın dünya prömiyerinde Timothee Chalamet’e övgüler yağdı

Bircan Bali hayatındaki büyük değişimi açıkladı!
  Magazin

Bircan Bali hayatındaki büyük değişimi açıkladı!

Can Gürzap hayatını kaybetti
  Gündem

Can Gürzap hayatını kaybetti

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar! Romantik paylaşım
  Magazin

Hande Erçel ile Hakan Sabancı birinci yılını kutladılar! Romantik paylaşım

İrem Derici'den şaşırtan yeni yıl mesajı
  Magazin

İrem Derici'den şaşırtan yeni yıl mesajı

Sıla Amerika'da dünya starlarının konser verdiği mekanda sahne aldı
  Magazin

Sıla Amerika'da dünya starlarının konser verdiği mekanda sahne aldı