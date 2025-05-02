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Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tatil kareleri!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tatil kareleri! İşte detaylar...

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tatil kareleri!

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan Roma ve Paris pozları geldi.

 Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tatil kareleri!

Çift, Roma-Paris arası tren karelerini de paylaştı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tatil kareleri!
Çifte beğeni geldi.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tatil kareleri!

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