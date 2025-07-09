 Hande Dönmez’den enerji dolu performans

Türk pop müziğinin sevilen ismi Hande Dönmez, önceki akşam Bodrum Azka Otel sahnesinde dinleyicileriyle buluştu.

Güçlü sahne performansı, enerjisi ve samimiyetiyle izleyicilere keyif dolu bir gece yaşatan başarılı sanatçı,



Bodrum’un yaz akşamına müzikle renk kattı.

Zarif beyaz elbisesiyle sahneye çıkan Hande Dönmez, hem şıklığı hem de sahnedeki duruşuyla büyük beğeni topladı.

Sevilen şarkılardan oluşan repertuarı ve sahne enerjisiyle konuklara unutulmaz anlar yaşatan sanatçı, konser boyunca alkış yağmuruna tutuldu.

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