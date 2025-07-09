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Hande Dönmez’den enerji dolu performans

Ünlü şarkıcı Hande Dönmez’den enerji dolu performans. İşte detaylar...

Hande Dönmez’den enerji dolu performans

Türk pop müziğinin sevilen ismi Hande Dönmez, önceki akşam Bodrum Azka Otel sahnesinde dinleyicileriyle buluştu.

 Hande Dönmez’den enerji dolu performans

Güçlü sahne performansı, enerjisi ve samimiyetiyle izleyicilere keyif dolu bir gece yaşatan başarılı sanatçı,

 Hande Dönmez’den enerji dolu performans


Bodrum’un yaz akşamına müzikle renk kattı.

 Hande Dönmez’den enerji dolu performans

Zarif beyaz elbisesiyle sahneye çıkan Hande Dönmez, hem şıklığı hem de sahnedeki duruşuyla büyük beğeni topladı.

 Hande Dönmez’den enerji dolu performans

Sevilen şarkılardan oluşan repertuarı ve sahne enerjisiyle konuklara unutulmaz anlar yaşatan sanatçı, konser boyunca alkış yağmuruna tutuldu.

 

 

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