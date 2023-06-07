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Haluk Levent'ten hem konser hem stand-up

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, konserini hikâyeleri ve sohbetiyle konserini adeta mini bir stand-up şova dönüştürdü. İşte detaylar...

Haluk Levent'ten hem konser hem stand-up

Türk rock müziğin güçlü sesi Haluk Levent, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde önceki akşam binlerce müzikseveri ağırladı.

 Haluk Levent'ten hem konser hem stand-up

Haluk Levent hayranlarının akın ettiği Kuruçeşme Açıkhava konseri öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluştu. Sevilen şarkılarıyla ve muhteşem enerjisiyle sahneye adım atar atmaz Kuruçeşme’yi ayağa kaldıran Haluk Levent coşkuyu daha ilk dakikalarda doruklara çıkardı.

Haluk Levent'ten hem konser hem stand-up
Yıllar geçmesine rağmen dillerden düşmeyen şarkılarını sevenleriyle seslendiren Haluk Levent, ‘Sevenler Ağlarmış’ şarkısıyla herkesi coşturdu, ‘Aşkın Mapushane’ ile duygulara tercüman oldu.

Haluk Levent'ten hem konser hem stand-up
2 saatlik konserde seyircisinin arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hikâyeleri ve sohbetiyle konserini adeta mini bir stand-up şova dönüştürdü. Bazı hayranlarıyla şarkı söyleyen bazısıyla da dans eden ünlü sanatçının bu samimi yaklaşımı geceye renk kattı.

Haluk Levent'ten hem konser hem stand-up

ÜNLÜ SANATÇI ZARA, HALUK LEVENT’İN SAHNESİNDE

Rock müziğin sevilen sesi Haluk Levent, binlerce kişiyle birlikte söylediği şarkılarına başarılı sanatçı Zara’nın müzik ziyafeti ile ara verdi. Bu anlamlı sürpriz karşısında eğlence ikiye katlandı. “Türkülerin kraliçesi” sözleriyle davet ettiği Türk halk müziğinin efsane sesi Zara, seslendirdiği “Dilenci”, “Bir Teselli Ver” şarkılarıyla Kuruçeşme sahnesini mest etti.

Haluk Levent'ten hem konser hem stand-up

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