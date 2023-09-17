Zara nasıl kilo verdiğini açıkladı

Yakın zamanda yeni bir single çıkartacağını söyleyen şarkıcı, "Yeni şarkımın sözleri beni çok etkiledi. Sözleri Zeki Güner'e ait biraz benim tarzımın dışında bir şarkı ama okurken çok heyecanlandım ve çok keyif aldım. Biraz pop gibi oldu. Ben çok etkilendim. Umarım dinleyeler de beğenir." dedi.

Kilo verdiği görülen Zara, diyet yaptığını belirtirken yakın zamanda bir yakınını kaybetmesinin de kilo vermesine sebep olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Yakın zamanda amcamı kaybettim. Bir süredir yemekten kesildim. Kendisi baba yarısı olurdu. Allah rahmet eylesin" derken "Bir süredir de diyet yapıyorum. Öğlen 4ten sonra yemek yemiyorum. Sadece bitki çayları veya ödem attırıcılar kullanıyorum. Günde yaklaşık 16 saat aç kalıyorum. Bunun çok faydasını gördüm." şeklinde konuştu.

2016 yılında gazeteci Akif Beki ile evliliğine son veren ve bu evlilikten bir kızı olan Zara'ya basın mensuplarının "Özel hayatınız nasıl gidiyor? " sorusuna " Benim bütün hayatım kızım ve işim şu an sadece onlara yoğunlaşmış durumdayım. Özel hayatım bunlardan ibaret." cevabını verdi.

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