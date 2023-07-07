Zara Prizren'de ilk kez sahne alacak

21 Temmuz gecesi Prizren'de Şadırvan Meydanı'nda ilk kez böylesi büyük bir organizasyonla gerçekleşecek ve herkese açık bir konser verecek olan Zara, sosyal medyadan; 'kültürümüzün en sevilen eserlerinin meydanlarda çınlayacağını düşünerek çok heyecanlanıyorum' diyerek duygularını paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.