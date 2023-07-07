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Zara Prizren'de ilk kez sahne alacak

Yıldız Tilbe şarkısı 'Vazgeçtim'i yorumlayan, büyük beğeni kazanan yenilikçi ve enerjik tarzıyla dikkat çeken Zara, Kosova'da sahne alacak.

Zara Prizren'de ilk kez sahne alacak

21 Temmuz gecesi Prizren'de Şadırvan Meydanı'nda ilk kez böylesi büyük bir organizasyonla gerçekleşecek ve herkese açık bir konser verecek olan Zara, sosyal medyadan; 'kültürümüzün en sevilen eserlerinin meydanlarda çınlayacağını düşünerek çok heyecanlanıyorum' diyerek duygularını paylaştı. 

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