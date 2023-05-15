Haluk Levent deprem bölgesine yapılan eleştirilere cevap verdi

Haluk Levent, deprem bölgesinde mevcut iktidarın birinci parti çıkmasından sonra sosyal medyada yapılan eleştirilere sert tepki gösterdi.



Şarkıcı, "Yorumlarınızı okudum. İnsanlara politik kimliğine göre yardım edeceksek bu yardım olmaktan çıkar. "Oy verirsen sana yardım ederim" dersek insan olamayız! Çalışmaya ve elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Haftaya 6 okul daha açacağız. Bu binlerce öğrencinin eğitimi demektir" dedi.

Sözlerine devam eden Levent, "Burada Cumhur ittifakına da Millet ittifakına da oy verecek analar tanıdım. Yaşamlarını gördüm.

Halkı, milleti bölmeden politik duruşta bulunmalı. Hepsi bizim ailelerimiz. Hepsi canımız. Politikacının işidir onları ikna etmek etmemek. Biraz bu taraftan bakalım" ifadelerini kullandı.

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