  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde Haluk Levent rüzgarı esti!

Türk rock müziğin güçlü sesi Haluk Levent, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde önceki akşam binlerce müzikseveri ağırladı.

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde Haluk Levent rüzgarı esti!

Haluk Levent hayranlarının akın ettiği Kuruçeşme Açıkhava konseri öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluştu.

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde Haluk Levent rüzgarı esti!

Sevilen şarkılarıyla ve muhteşem enerjisiyle sahneye adım atar atmaz Kuruçeşme’yi ayağa kaldıran Haluk Levent ve hayranları Boğaz’ı titretti. 

Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde Haluk Levent rüzgarı esti!

Dünden bugüne uzanan en sevilen şarkılarını bir konsere sığdıran ünlü sanatçı, nefes kesen performansıyla alkış yağmuruna tutuldu.

2 saatlik konserinin yarısında seyircisinin arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hikâyeleri, sohbeti ve bol kahkahalı konseriyle unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Haluk Levent'ten hem konser hem stand-up
  Magazin

Haluk Levent'ten hem konser hem stand-up

Haluk Levent deprem bölgesine yapılan eleştirilere cevap verdi
  Gündem

Haluk Levent deprem bölgesine yapılan eleştirilere cevap verdi

Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı
  Magazin

Ceyda Düvenci hastaneye kaldırıldı

Benim yaşımda olmak isteyen çok kişi vardır
  Magazin

Benim yaşımda olmak isteyen çok kişi vardır

Türkiye’nin oyunculukta milli yarışçısı Elif Naz Özdemir
  Magazin

Türkiye’nin oyunculukta milli yarışçısı Elif Naz Özdemir

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer hayranlarını korkuttu! Bastonla fotoğrafını paylaştı
  Magazin

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer hayranlarını korkuttu! Bastonla fotoğrafını paylaştı