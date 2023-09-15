Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde Haluk Levent rüzgarı esti!

Haluk Levent hayranlarının akın ettiği Kuruçeşme Açıkhava konseri öncesinde kapıda uzun kuyruklar oluştu.

Sevilen şarkılarıyla ve muhteşem enerjisiyle sahneye adım atar atmaz Kuruçeşme’yi ayağa kaldıran Haluk Levent ve hayranları Boğaz’ı titretti.

Dünden bugüne uzanan en sevilen şarkılarını bir konsere sığdıran ünlü sanatçı, nefes kesen performansıyla alkış yağmuruna tutuldu.

2 saatlik konserinin yarısında seyircisinin arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hikâyeleri, sohbeti ve bol kahkahalı konseriyle unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı.

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