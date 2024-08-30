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Haluk Levent sosyal medyaya ara verdi! İşte sebebi...

Ünlü sanatçı Haluk Levent sosyal medyaya ara verdi! İşte detaylar...

Haluk Levent sosyal medyaya ara verdi! İşte sebebi...

Ünlü isim Haluk Levent, sosyal medyaya ara verdi.

Haluk Levent sosyal medyaya ara verdi! İşte sebebi...
Sanatçı, X'ten açıklama yaptı.

Haluk Levent sosyal medyaya ara verdi! İşte sebebi...
Şekeri çıktığını belirten Levent, "Önemli! (Kendimle ilgili) Geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerimi ölçtürmüştüm hastanede. Çünkü çok şikayetim vardı. Açlık kan şekeri 341 Hba1c 13.5 çıkmıştı. Evet yanlış görmüyorsunuz. Maalesef öyleydi. Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler bayağı düştü ama yeterli değil. Çünkü spor da yapsan sağlıklı da beslensen eğer hayatında stres varsa şekeri tetiklediğini söyledi doktorlarım. Ve bugün uzun toplantılar sonucu kararlar aldık. Bir müddet sosyal medyadan da uzak durmamı söylediler. Evet sosyal medyanın da bende stres oluşturduğunu düşünmüşler. (Doğru düşünmüşler)" dedi.

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