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Halit Ergenç diyetle kilo verdi. Son hali şaşırttı!

Halit Ergenç diyetle kilo verdi. Son hali şaşırttı! İşte detaylar...

Halit Ergenç diyetle kilo verdi. Son hali şaşırttı!

Bir süredir Londra'da yaşayan Halit Ergenç diyet yapmaya başladı. Bergüzar Korel, eşinin sağlıklı beslendiği anı Instagram'dan paylaştı.

Halit Ergenç diyetle kilo verdi. Son hali şaşırttı!
Korel, eşinin diyetisyene yediklerini gönderdiği anı yayınladı.

Halit Ergenç diyetle kilo verdi. Son hali şaşırttı!
Ergenç'in zayıfladığı görüldü.

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