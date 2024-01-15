Bir süredir Londra'da yaşayan Halit Ergenç diyet yapmaya başladı. Bergüzar Korel, eşinin sağlıklı beslendiği anı Instagram'dan paylaştı.



Korel, eşinin diyetisyene yediklerini gönderdiği anı yayınladı.



Ergenç'in zayıfladığı görüldü.

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