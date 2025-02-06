 Hakan Öcal Küllerimden Doğamam ile kaybettiklerimizi anıyor!

Sanatçı Hakan Öcal, Bolu Kartalkaya’daki yangında kaybettiğimiz tüm canlarımızı ve iki yıl evvel ülkemizde yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenleri Küllerimden Doğamam şarkısı ile anıyor.

Yakın tarihte yaşadığımız trajik olayların ardından Bolu Kartalkaya'daki otel yangını ülkemizi yasa boğdu.

Bu tür felaketler karşısında, sanatın ve müziğin birleştirici ve iyileştirici gücü daha da önem kazanıyor.

Söz ve müziği Hakan Öcal’a, Aranjesi Cenk Kandıralı’ya ait olan “Küllerimden Doğamam” şarkısı sanatçının bu tarz olaylar karşısında yaşadığı derin üzüntünün bir eseri...

Bu duygu dolu şarkıya yönetmenliğini Bahadır Bayraktar’ın yaptığı bir de klip çekildi. Küllerimden Doğamam şarkısı için Hakan Öcal, "Bu şarkı, yaşadığımız felaketlerin ardından toplum olarak yeniden ayağa kalkma gücümüzü ve umudumuzu simgelerken hayatını kaybedenleri anmak ve onların anısını yaşatmak adına notaların dile gelmiş hali" diyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.