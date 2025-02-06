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Hakan Öcal Küllerimden Doğamam ile kaybettiklerimizi anıyor!

Hakan Öcal Küllerimden Doğamam ile kaybettiklerimizi anıyor! İşte detaylar...

Hakan Öcal Küllerimden Doğamam ile kaybettiklerimizi anıyor!

Sanatçı Hakan Öcal, Bolu Kartalkaya’daki yangında kaybettiğimiz tüm canlarımızı ve iki yıl evvel ülkemizde yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitirenleri Küllerimden Doğamam şarkısı ile anıyor.

 Hakan Öcal Küllerimden Doğamam ile kaybettiklerimizi anıyor!

Yakın tarihte yaşadığımız trajik olayların ardından Bolu Kartalkaya'daki otel yangını ülkemizi yasa boğdu.

 Hakan Öcal Küllerimden Doğamam ile kaybettiklerimizi anıyor!

Bu tür felaketler karşısında, sanatın ve müziğin birleştirici ve iyileştirici gücü daha da önem kazanıyor.

 Hakan Öcal Küllerimden Doğamam ile kaybettiklerimizi anıyor!

Söz ve müziği Hakan Öcal’a, Aranjesi Cenk Kandıralı’ya ait olan “Küllerimden Doğamam” şarkısı sanatçının bu tarz olaylar karşısında yaşadığı derin üzüntünün bir eseri...

Hakan Öcal Küllerimden Doğamam ile kaybettiklerimizi anıyor!

Bu duygu dolu şarkıya yönetmenliğini Bahadır Bayraktar’ın yaptığı bir de klip çekildi. Küllerimden Doğamam şarkısı için Hakan Öcal, "Bu şarkı, yaşadığımız felaketlerin ardından toplum olarak yeniden ayağa kalkma gücümüzü ve umudumuzu simgelerken hayatını kaybedenleri anmak ve onların anısını yaşatmak adına notaların dile gelmiş hali" diyor.

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