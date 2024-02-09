Hakan Kaya’nın ilk teklisi “Ne Olur Bak Bana’’ oldu

“Ne Olur Bak Bana’’ şarkısının aranjörlüğünü ise duayen isim Suat Aydoğan yaptı.

90’lı yıllardan bu yana Nalan Tokyürek’in efsaneleşen şarkısı ile ilk çıkışını yapan Hakan Kaya, Efe Cansoy’un yönetmeliğinde hayli renkli bir de klip çekti.

‘’Ne Olur Bak Bana’’ 90’lardan günümüze tekrar gelerek, gerek aranjesiyle gerek klibi ve Kaya’nın yorumuyla yeniden dillerde olacak.

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