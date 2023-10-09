Hakan Gürsoy ‘Yılın En Başarılı Erkek Modacısı’ ödülünü aldı

Giyim sektörüne adım attığından bahseden Gürsoy “Kariyerime İstanbul’da devam etmeye karar verdikten sonra Nişantaşı’da Bespoke Tailor adlı mağazasıyla kısa sürede İstanbul’da müdavim kitlemizi yarattık. Her yıl üstüne koyarak devam ediyor, erkek modasında yapılmayanı yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Bespoke Tailoring’de Türkiye’nin en ünlü markaları arasındayız. Davetlerin şıklığı davetlilerin kıyafetleriyle ölçülür. Tüm davetlerde kıyafetlerimizle şıklıklarına şıklık katıyorlar. Ismarlama giyim tercih edenler hızlıca fark ediliyor” dedi.

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