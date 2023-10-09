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Hakan Gürsoy ‘Yılın En Başarılı Erkek Modacısı’ ödülünü aldı

Türkiye’nin erkek modasını yeniden dizayn eden ve sihirli ellerin sahibi Hakan Gürsoy Azerbaycan’ın en itibarlı organizasyonları arasında gösterilen ‘Reputation Awards’ta ‘Yılın En Başarılı Erkek Modacısı’ seçildi. 

Hakan Gürsoy ‘Yılın En Başarılı Erkek Modacısı’ ödülünü aldı

 

Giyim sektörüne adım attığından bahseden Gürsoy “Kariyerime İstanbul’da devam etmeye karar verdikten sonra Nişantaşı’da Bespoke Tailor adlı mağazasıyla kısa sürede İstanbul’da müdavim kitlemizi yarattık. Her yıl üstüne koyarak devam ediyor, erkek modasında yapılmayanı yapmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Hakan Gürsoy ‘Yılın En Başarılı Erkek Modacısı’ ödülünü aldı

 Bespoke Tailoring’de Türkiye’nin en ünlü markaları arasındayız. Davetlerin şıklığı davetlilerin kıyafetleriyle ölçülür. Tüm davetlerde kıyafetlerimizle şıklıklarına şıklık katıyorlar. Ismarlama giyim tercih edenler hızlıca fark ediliyor” dedi. 

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