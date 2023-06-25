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Hakan Altun yaz sezonunu Jolly Joker Alaçatı'da açtı

Türkiye’nin en sevilen sanatçıları bayram özel programıyla bu yaz da Jolly Joker Alaçatı’da.

Hakan Altun yaz sezonunu Jolly Joker Alaçatı'da açtı

Jolly Joker Vodafone Red iş birliği ile yaz konserleri Hakan Altun ile  başladı. En sevilen aşk şarkılarından "Bir Telefon" ile sahneye çıkan sanatçı " aşka ihanet edenler asla cezasız kalmaz" dedi. Her yaz olduğu gibi Çeşme sezonunu Jolly Joker Alaçatı ile açan Hakan Altun özel repertuarında Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Ahmet Kaya gibi ustaları şarkılarıyla andı.

Hakan Altun yaz sezonunu Jolly Joker Alaçatı'da açtı

BAYRAM BOYUNCA SAHNEDE YILDIZLAR GEÇİDİ  

Farklı türlerin popüler isimlerini aynı çatı altında buluşturacak olan Jolly Joker Alaçatı’da bayram özel sahnesinde 27 Haziran Salı Melek Mosso, 28 Haziran Çarşamba Haluk Levent 29 Haziran Perşembe Gökhan Türkmen, 30 Haziran Cuma Koray Avcı, 1 Temmuz Cumartesi Yaşar tatilcilerle buluşacak.

 VODAFONE YANIMDA ÜZERİNDEN İNDİRİM ŞANSI 

Jolly Joker'de %50 indirim kampanyasından faydalanmak için Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden “Fırsatı Kullan” tuşuna tıklayıp şifre almak gerekiyor. Alınan şifre, Biletix satın alma adımında “Vodafone Red %50 İndirim” butonu seçildikten sonra açılan sayfada kod alanına giriliyor. Bir indirim koduyla 1 adet indirimli bilet alınabiliyor. Kampanya 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak.

 

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