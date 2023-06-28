Hadise'ye takipçisinden şok mesaj  

Ünlü şarkıcı Hadise, sevenlerinin bayramını kutladı.



Instagram'dan altı kare paylaşan şarkıcıya, hayranlarından şaşırtan mesaj geldi.



Geçtiğimiz günlerde kısa süreliğine Bodrum'a giden Hadise'nin sırtındaki yanıklar dikkat çekti.



Şarkıcıya bir takipçisi, "Amele yanığı olmuşsun ablam" diye mesaj gönderdi.



Hadise'ye buna benzer çok yorum yapıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.