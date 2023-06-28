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Hadise'ye takipçisinden şok mesaj  

Ünlü şarkıcı Hadise, hayranlarından şok mesajlar aldı. İşte haberin detayları...

Hadise'ye takipçisinden şok mesaj  

Ünlü şarkıcı Hadise, sevenlerinin bayramını kutladı.

Hadise'ye takipçisinden şok mesaj  
Instagram'dan altı kare paylaşan şarkıcıya, hayranlarından şaşırtan mesaj geldi.

Hadise'ye takipçisinden şok mesaj  
Geçtiğimiz günlerde kısa süreliğine Bodrum'a giden Hadise'nin sırtındaki yanıklar dikkat çekti.

Hadise'ye takipçisinden şok mesaj  
Şarkıcıya bir takipçisi, "Amele yanığı olmuşsun ablam" diye mesaj gönderdi.

Hadise'ye takipçisinden şok mesaj  
Hadise'ye buna benzer çok yorum yapıldı.

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