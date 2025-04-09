 Hadise ile Şenol Sönmez'in aşkında flaş gelişme!

TV100'den Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre; Hadise ve 'İnci Taneleri' dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez, yaklaşık altır aydır süren birlikteliklerini noktaladı.

Hadise'nin kıskançlık sebebi ile ilişkinin son dönemlerinde yönetmen ile tartıştığı daha sonrasında ise ortak bir karar ile ilişkilerini noktaladıkları öğrenildi.



DÖVME SİLİNDİ Mİ?

Sönmez ile yaşamış olduğu aşkı ölümsüzlestirmek için koluna yönetmenle mesajlaşırken kullandığı emojileri dövme olarak koluna kazıyan Hadise, yakın zaman içerisinde bu dövmeleri sildireceği de gelen bilgiler arasında. Hadise başrolünü oynadığı ilk projesi Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Sönmez ile arkadaşlığı sette aşka dönüşmüştü.

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