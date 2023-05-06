 Hadise’den anlamı büyük konser

Merkezi Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizi etkileyen büyük depremde ailesini kaybeden çocuklarımızın durumu toplumumuzu en çok etkileyen konulardan biri. Sosyal konularda son derece duyarlı olan Hadise, bu yaraya merhem olmak için Türk Eğitim Derneği (TED) tarafından organize edilen Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyasına 5 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul Volkswagen Arena’da yapılacak konseriyle herhangi bir maddi karşılık beklemeden destek verdi.

Hadise, Volkswagen Arena sahnesinde, şarkıları ve güzelliği ile kendisini hiçbir konserinde yıllardır yalnız bırakmayan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Güçlü ve dinamik sahne performansına eşlik eden dansçılarıyla aralıksız 2 saate yakın hem görsel hem de işitsel şovunu sergileyen Hadise’nin her şarkısında ayrı bir coşkunun yaşandı. Hadise, kendisini izlemeye gelen 7 bin hayranın karşısında bazen güldü, eğlendi, sohbet etti bazen hüzünlendi duygulandı.

Kırmızı mini bir elbise ve yine aynı renkte çizmeliyle göz kamaştıran Hadise, tüm müzik listelerine zirveden giriş yapan son hiti Feryat’la açılışını yaptığı konserinde ‘Deli Oğlan’, ‘Prenses’, ‘Aşk Kaç Beden Giyer’, ‘Nerdesin Aşkım’ gibi şarkılarıyla gecenin fitilini ateşledi.

Türk Eğitim Derneği Genel başkanı Selçuk Pehlivanoğlu Hadise’nin yanına gelerek, "hoşgeldiniz, Türkiye’nin geleceğine ışık oldunuz. Atatürk’ün kurduğu Türkiye’nin ilk sivil toplum kuruluşuyuz. Konserin geleceğiyle onlarca çocuğun geleceğine dokundunuz. Bu evlatlar sizindir ve size emanettir’ dedikten sonra bir hazırlanan plaket verdi. Seyircilerin büyük alkışı ve tezahüratları sonrasında duygulanan Hadise ‘bu gece benim değil ailesini kaybeden çocuklar için. Burada çok güzel bir gece yaşansın istiyorum. Çok kötü günler yaşadık ama bizi daha güzel bekliyor. Tekrar teşekkürler. Bu gece sizlerin sayesinde oldu" dedi.

Şarkılar arasında sevenlerini çok özlediğini sıklıkla dile getiren Hadise, genç bir hayranın kendisine uzattığı bir demet gülü kabul ederek sahnede teşekkür etti.

Kariyeri boyunca uluslararası da pek çok sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak görev alan Hadise, her dönem başarıları ile Türk pop müziğinin başını çeken grubun içinde yer aldı. Sahne performansı ve şarkıları ile fark yaratan Türk pop müziğinin en güçlü kadın temsilcilerinden Hadise, 5 Mayıs gecesi Volkswagen Arena’da konserin tüm gelirini eğitime katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneğine bağışladı.

Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyası ile sayıları maalesef binlerle ifade edilen, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklarımızın gelecek için yeniden umut taşıyabilmeleri hedefleniyor. Kampanya çerçevesince çocuklarımızın psikolojik, akademik, sosyal ve maddi olarak lise sonuna kadar, ortalama 8 yıl boyunca desteklenecekler. Hadise, konserin tüm gelirini bu kampanyada kullanılmak üzere Türk Eğitim Derneğine bağışlayacak.

95 yıl önce kurulan, Cumhuriyetimizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği Soma’dan Elazığ depremine kadar ülkemizi olumsuz etkileyen tüm felaketlerde sorumluluk almış, halkımızın ve çocuklarımızın yanına durmuştur. TED depremin akut döneminde de birçok sorumluluk üstelenmiştir. Hayırseverlerden, kurumlar ve paydaşlardan gelen 43 tırdan oluşan yardımlar TED çalışanları, gönüllüleri ve velileri tarafından tasnif edilerek TED koordinasyonunda gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Ayrıca toplanan nakdi yardımlar yine ilgili kurumlarla, işbirliği hâlinde yerine ulaştırılmıştır. Bölgede iş birlikleriyle üç mutfak, bir fırın kurulmuş, bölgede yer alan TED Okullarında binlerce kişiye barınma ve yemek hizmeti verilmiş; Okullarda sığınan çocuklara psikolojik destek sağlanmıştır.

Deprem Geleceğimizi Yıkmasın kampanyası ise Türk Eğitim Derneğinin elleri boş kalan çocuklarımızın ellerinden tutmak, onların ve ülkemizin geleceği için başlatılmış uzun soluklu, çok kapsamlı bir kampanyadır. Bu kapsamlı proje, çocuklarımızın ellerinden tutmak isteyenlerin katkılarına açıktır.

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