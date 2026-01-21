 Güzide Duran: Kaldığımız yerden devam ediyoruz

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ organizasyonu ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği iş birliğiyle düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir – 19. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, Fuar İzmir’de kapılarını açtı.

Üç gün boyunca ticari görüşmelerden defilelere, tasarım yarışmalarından sektörel buluşmalara uzanan yoğun program, moda dünyasını İzmir’de buluşturdu.



Fuarın açılış defilesi, Yunus Tekdemir ve Esat Tekdemir ev sahipliğinde, Ümit Collection’ın 2026 koleksiyonu ile gerçekleşti.

Defilenin koreografisini Akif Örük üstlenirken, podyumda baş manken olarak Güzide Duran izleyenlerin karşısına çıktı. Ari Ünal, Olimpia Ahenk ve yaklaşık 40 mankenin görev aldığı defile büyük beğeni topladı.



On yedi sene podyumlara ara verdikten sonra yeniden podyuma dönen Güzide Duran, defile sonrası yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada olmak benim için çok önemliydi. O zamanlar yirmili yaşlardaydım, metabolizma daha hızlıydı. Şimdi anne olmakla birlikte daha kadınsı bir vücut yapısı var. Önemli olan doktor kontrolünde, bilinçli bir şekilde beslenmek. Disiplin olduğu sürece her şey devam ediyor. Şu anda burada olmaktan dolayı çok mutluyum.”



Defile sonrası röportaj veren Ümit Collection ekibi ise, “Çok emek verdik ve çok başarılı geçti. Güçlü bir ekiple çalışmak bizim için çok kıymetli. 2026 koleksiyonunda kahve ve doğal tonlar ön planda olacak. Kadını yormayan ama fit gösteren tasarımlar hazırladık. Daha iyisini yapacağız” sözleriyle yeni sezonun ipuçlarını paylaştı.

Moda ve ticaretin kalbinin attığı IF Wedding Fashion İzmir, üç gün boyunca sektör profesyonellerini ve modaseverleri İzmir’de buluşturmaya devam edecek.

