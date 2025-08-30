  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Güzide Duran'dan Fikret Orman açıklaması

Güzide Duran'dan Fikret Orman açıklaması! İşte detaylar...

Güzide Duran'dan Fikret Orman açıklaması

Başarılı sunucu Güzide Duran, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

 Güzide Duran'dan Fikret Orman açıklaması

Sabah saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı sunucu Güzide Duran, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Neşeli ve sempatik halleri ile dikkat çeken Güzide Duran, "Tatilden döndüm çocuklarımla beraber vakit geçirdim, Fikret Orman ile ilişkimiz çok güzel gidiyor, çok mutluyum" açıklamalarında bulundu. Duran, eşi Adnan Aksoy ile boşanma aşamasındayken Fikret Orman ile aşkını ilan etmişti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Venedik’te Aras Aydın rüzgarı!
  Magazin

Venedik’te Aras Aydın rüzgarı!

Gülnar’da Semicenk’li açılı
  Magazin

Gülnar’da Semicenk’li açılı

Demet Akalın'dan Eurovision mesajı!
  Magazin

Demet Akalın'dan Eurovision mesajı!

Şevval Şahin aşkla ilgili itirafta bulundu!
  Magazin

Şevval Şahin aşkla ilgili itirafta bulundu!

Yasemin Sakallıoğlu kahkaha fırtınası esti
  Magazin

Yasemin Sakallıoğlu kahkaha fırtınası esti

Aykut Kocaman galeri ziyaret etti
  Magazin

Aykut Kocaman galeri ziyaret etti