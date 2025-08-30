 Güzide Duran'dan Fikret Orman açıklaması

Başarılı sunucu Güzide Duran, geçtiğimiz günlerde Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı.

Sabah saatlerinde geldiği Zorlu AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı sunucu Güzide Duran, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi. Neşeli ve sempatik halleri ile dikkat çeken Güzide Duran, "Tatilden döndüm çocuklarımla beraber vakit geçirdim, Fikret Orman ile ilişkimiz çok güzel gidiyor, çok mutluyum" açıklamalarında bulundu. Duran, eşi Adnan Aksoy ile boşanma aşamasındayken Fikret Orman ile aşkını ilan etmişti.

