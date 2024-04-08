Güzel havanın tadını çıkardılar

Bayram tatilinde ayrı ayrı yerlerde olacaklarını söyleyen iki yakın dost, şimdiden hem bayramlaşmak hem de alışveriş yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Ünlü markaların mağazalarını dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen Esra Erdem, sonrasında da yakın dostu ile kahve molası verip güzel havanın tadını çıkardı.

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