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Gürdal Öner MESAM İletişim Danışmanlığı'na getirildi

Ünlülerin menajeri Gürdal Öner, MESAM İletişim Danışmanlığı'na getirildi. Öner, "Türkiye'yi telif hakları konusunda çağ atlatacağız." dedi.

Gürdal Öner MESAM İletişim Danışmanlığı'na getirildi

Nazan Öncel'in menajeri Gürdal Öner, bundan böyle MESAM'da da etkin bir şekilde görev yapacak.

 Gürdal Öner MESAM İletişim Danışmanlığı'na getirildi

18 bin sanatçının üye kaydının bulunduğu MESAM da İletişim Danışmanlığına getirilen Gürdal Öner, sanatçıların telif haklarının korunması için Başkan Recep Ergül ile birlikte çalışmaları hızlandıracaklarını belirtti.

 Gürdal Öner MESAM İletişim Danışmanlığı'na getirildi

Türkiye'nin telif hakları konusunda 100 yıl geride olduğunu belirten Öner; "Bu farkı kapatmak için daha etkin bir şekilde çalışacağız. Sanatçılarımızın tüm haklarını korumayı kendimize görev bildik. Türkiye telif hakları konusunda çağ atlayacak. Besteci, söz yazarı ve yorumcuların konserler ve mekânlarda okunan şarkılarından olan hakları korunacak." dedi.

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