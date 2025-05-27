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Günsu'dan Papatya şarkısı

Günsu'dan Papatya şarkısı. İşte detaylar...

Günsu'dan Papatya şarkısı

Geçtiğimiz yıllarda Tenkit ve Gidemem şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken, güzelliği ve duruşuyla da adından söz ettiren genç sanatçı Günsu, müzik kariyerindeki iddialı adımlarına bir yenisini daha ekledi.

 Günsu'dan Papatya şarkısı

Sanatçı, merakla beklenen yeni single’ı Papatya ile yeniden dinleyicisinin karşısına çıktı.

 Günsu'dan Papatya şarkısı

Aysu Baçeoğlu’nun kız kardeşi olan Günsu, sadece müzikteki yeteneğiyle değil, aynı zamanda Avrupai havası ve alışılmışın dışındaki duruşuyla da fark yaratıyor. Söz ve müziği, besteleriyle adından sıkça söz ettiren başarılı sanatçı Vedat Alçay imzası taşıyan Papatya'nın etkileyici aranjesi ise müzik dünyasının güçlü isimlerinden Can Tosun tarafından yapıldı.

 Günsu'dan Papatya şarkısı

Şarkı, hem melankolik duygusuyla hem de dinamik yapısıyla yaz aylarının en çok konuşulan şarkılarından biri olmaya aday.

Günsu'dan Papatya şarkısı
GÖRSEL BİR MÜZİK MASALI
Papatya, klibiyle adeta bir renk ve hayal şöleni yaşatıyor. Yönetmen Buse Tirman imzası taşıyan klipte, Barbie evreninden fırlamışçasına parlak, eğlenceli ve çarpıcı bir görsel dil kullanıldı. Klipte Günsu, rengârenk kostümleri ve birbirinden iddialı peruklarıyla her sahnede adeta farklı bir karaktere bürünüyor. Şarkının adına ilham olan papatyalar, Günsu’nun başında bir taç olarak yerini alıyor ve onu bu masalsı dünyada bir müzik perisine dönüştürüyor. Işıl ışıl detaylarla bezeli bu klip, hem estetik hem de konsept bütünlüğü açısından yılın çarpıcı işlerinden biri olmaya aday.

 Günsu'dan Papatya şarkısı

Günsu, yeni şarkısıyla ilgili olarak duygularını şu sözlerle paylaştı: "Papatya, benim için yazın tazeliğini ve duyguların karmaşasını bir arada hissettiren çok özel bir şarkı. Klibimizle de bu enerjiyi renkli ve eğlenceli bir dünyaya taşımak istedik. Umarım dinleyenlere yazın enerjisini ve coşkusunu hissettirebilirim."

 Günsu'dan Papatya şarkısı

Günsu'nun yeni projesi Papatya ILS VISION etiketiyle tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında!

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