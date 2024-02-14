 Gülseren Ceylan'dan Sevgililer Günü'nde sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e şok sürpriz!

Mehmet Ali Erbil (67), kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi Gülseren Ceylan ile ilişkisi gündemde kalmaya devam ediyor.

Ceylan, Sevgililer Günü'nde komedyenin ismini dövme yaptırdı.



Ceylan'ın 'Mali' dövmesine Mehmet Ali Erbil "Aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum" diyerek, Instagram'dan paylaştı.

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