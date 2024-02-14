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Gülseren Ceylan'dan Sevgililer Günü'nde sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e şok sürpriz!

Gülseren Ceylan'dan Sevgililer Günü'nde sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e şok sürpriz! İşte detaylar...

Gülseren Ceylan'dan Sevgililer Günü'nde sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e şok sürpriz!

Mehmet Ali Erbil (67), kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi Gülseren Ceylan ile ilişkisi gündemde kalmaya devam ediyor.

 Gülseren Ceylan'dan Sevgililer Günü'nde sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e şok sürpriz!

Ceylan, Sevgililer Günü'nde komedyenin ismini dövme yaptırdı.

Gülseren Ceylan'dan Sevgililer Günü'nde sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e şok sürpriz!
Ceylan'ın 'Mali' dövmesine Mehmet Ali Erbil "Aşkımın sevgililer günü hediyesi seni seviyorum" diyerek, Instagram'dan paylaştı.

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