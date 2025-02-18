 Gülin İyigün yeni yaşını kutladı! Pasta dikkat çekti!  

Güzel oyuncu Gülin İyigün, yeni yaşını Sushi'lerden hazırlanan pasta ile kesti.



İyigün fotoğrafın altına "Canım yeni yaşım. Bana sonsuz mucizelerle geldiğin ve harikalar yarattığın için şükürler olsun.



Sonsuz güzelliklerle daha fazla üretken, faydalı, neşeli, anlamlı ve değerli aşk dolu işlere ve olaylara vesile olmayı diliyorum. Hoşgeldin yeni döngüm" notunu paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.