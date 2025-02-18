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Gülin İyigün yeni yaşını kutladı! Pasta dikkat çekti!  

Gülin İyigün yeni yaşını kutladı! Pasta dikkat çekti! İşte detaylar...

Gülin İyigün yeni yaşını kutladı! Pasta dikkat çekti!  

Güzel oyuncu Gülin İyigün, yeni yaşını Sushi'lerden hazırlanan pasta ile kesti.

 Gülin İyigün yeni yaşını kutladı! Pasta dikkat çekti!  


İyigün fotoğrafın altına "Canım yeni yaşım. Bana sonsuz mucizelerle geldiğin ve harikalar yarattığın için şükürler olsun.

 

Gülin İyigün yeni yaşını kutladı! Pasta dikkat çekti!  
Sonsuz güzelliklerle daha fazla üretken, faydalı, neşeli, anlamlı ve değerli aşk dolu işlere ve olaylara vesile olmayı diliyorum. Hoşgeldin yeni döngüm" notunu paylaştı.

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