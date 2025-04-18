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Gülin İyigün'den oyunculara özel yoga atölyesi geliyor

Gülin İyigün'den oyunculara özel yoga atölyesi geliyor. İşte detaylar...

Gülin İyigün'den oyunculara özel yoga atölyesi geliyor

Güzel oyuncu Gülin İyigün, güneşli havaların tadını çıkarmak için Bebek'te objektiflere yansıdı.

Gülin İyigün'den oyunculara özel yoga atölyesi geliyor
Düzgün fiziği ve enerjik haliyle dikkat çeken İyigün, bu kışın herkes için zorlu geçtiğini belirterek, "Uzun zamandır iklim değişikliklerinden dolayı bu kadar sert bir kış yaşamamıştık. Herkesin psikolojisini etkileyen bir dönemdi. Bahar iyi gelir... Ben tam bir bahar kadınıyım," dedi.

 Gülin İyigün'den oyunculara özel yoga atölyesi geliyor
Sadece oyunculuğuyla değil, yoga eğitmenliğiyle de adından söz ettiren İyigün, bahar dönemine özel yepyeni bir projeyle geliyor.

 Gülin İyigün'den oyunculara özel yoga atölyesi geliyor

26 Nisan’da Acting Lab’in bünyesinde başlayacak olan ve 4 hafta sürecek Beden Şifreleri Atölyesi hakkında bilgi veren oyuncu, "Ara geçiş dönemlerinde atölyelerle yoğunlaşıyorum.

 Gülin İyigün'den oyunculara özel yoga atölyesi geliyor

Bu bahar da, oyunculara özel bir workshop hazırladık. Nefes, meditasyon ve yoga terapisi içeren bu özel çalışmayı Ayşe Berkiş ile birlikte tasarladık," dedi.

 

Gülin İyigün'den oyunculara özel yoga atölyesi geliyor
Yoganın bir yaşam sanatı olduğunu vurgulayan İyigün, "Huzurla yaşamak için hepimizin kendimizle çalışması gerekiyor. Yoga da bu yollardan biri," sözleriyle içsel dengeye olan inancını dile getirdi.

 

DİYET DEĞİL DENGELİ BESLENMEK ÖNEMLİ!
Formunu korumak için diyet yerine bahar detokslarını ve bilinçli beslenmeyi tercih ettiğini söyleyen İyigün, "Yemek yemeyi çok seviyorum. Yoga sayesinde bedenimin neye ihtiyacı olduğunu daha iyi anlayabiliyorum.

 Gülin İyigün'den oyunculara özel yoga atölyesi geliyor

Sürekli diyet yapmak yerine, doğru beslenme alışkanlıkları kazanmak önemli. Arada bir küçük kaçamaklar yaparak dengeli ve keyifli bir yaşam sürdürebilirsiniz," dedi.

 Gülin İyigün'den oyunculara özel yoga atölyesi geliyor

SETTEN SETE KOŞMAYI SEVİYORUM
Dizisinin erken final yapmasının ardından üretmeye devam ettiğini söyleyen İyigün, "İşime aşığım, çalışmayı çok seviyorum. Setten sete koşmaya bayılan biriyim ama boşluklarda da kendime dönüp yeni şeyler üretmeye, yoga ve oyun çalışmalarıyla kendimi beslemeye özen gösteriyorum.

 Gülin İyigün'den oyunculara özel yoga atölyesi geliyor

Durağanlık bana göre değil. Bu dönemlerde farklı alanlarda üretken kalmak için çabalıyorum," diyerek pozitif enerjisini ortaya koydu.

Gülin İyigün'den oyunculara özel yoga atölyesi geliyor

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