 Gülin İyigün'den Murat Yıldırım açıklaması: Rahat ve keyifli geçti

Oyuncu Gülin İyigün, Nişantaşı City’s’de görüntülendgi. Yaz aylarını çalışarak geçirdiğini söyleyen İyigün, yoga eğitmenliği yaptığı yoğun dönemde kısa süreli atölyeler düzenlediğini ve tatil yapmaya fırsat bulamadığını belirtti.

Bodrum’daki evine çocukluğundan beri gittiğini dile getiren oyuncu, “Tatile doymuş biriyim. Güneşlenmeyi sevmem ama denizi çok severim” dedi.

Gülin İyigün, basında yer alan "Murat Yıldırım'ın sette kasta müdahale ettiği" iddialarına da yanıt verdi.

İddialarla ilgili doğrudan konuşmaktan kaçınan oyuncu, genel olarak sektörde benzer söylentilerin olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Set benim için özeldir. Hayatımda nefes aldığım ve yaşadığım bir alan. Bizim işimiz, dış dünyadaki iş ortamlarına göre daha derin çünkü hislerimiz ve duygularımız ortada. Her zaman rolümün gerektirdiği görevlere odaklanırım. Açıkçası bu tarz söylentiler her projede konuşuluyor. Kastla ilgili fikir alışverişi yapıldığı hep duyulan bir şey ama ben inanın hiç tanık olmadım. Kendi sürecimde arkadaşlarımla nasıl çalıştığıma bakarım. Murat Yıldırım’la ise rahat ve keyifli bir süreç geçirdik.

YAPAY ZEKA SEZGİLERİN ÖNÜNE GEÇEMEZ
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra 15 yıldır yoga yapan ve 10 yıldır eğitmenlik de yapan İyigün, set arkadaşlarının zaman zaman yoga derslerine katılmak istediğini ama kimseyi zorlamadığını söyledi: “Kimseyi hazır olmadığı bir şeye zorlamamak gerektiğini öğrendim. İlham olmayı seviyorum.”

Yapay zekanın oyunculuğun sonunu getireceği yönündeki yorumlara ise net bir yanıt veren İyigün, “Dünyada teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, hiçbir şey sezgiden üstün değildir” diyerek duygunun ve sezginin yerini yapay zekanın alamayacağını vurguladı.

Cilt bakım rutininden de bahseden oyuncu, bir dönem tamamen doğal ürünler kullandığını ancak şu an teknolojiyle desteklenen bakım yöntemlerini tercih ettiğini belirtti.

