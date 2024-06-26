Gülcan Arslan'ın pozlarına beğeni yağdı

Son olarak 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinde yer alan Gülcan Arslan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor.



Her paylaşımıyla olay yaratan oyuncunun yeni karelerine beğeni yağdı.



Arslan'ın yeni fotoğraflarına yorum da yağdı.



Oyuncu fit fiziğiyle beğeni topladı.

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