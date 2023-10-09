 Gülben Ergen, Taha Duymaz'ı unutmadı 

Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 49. Anaokulunu 8 Eylül’de Hatay Kırıkhan’da açtı. Gülben Ergen, 6 Şubat depreminde Hatay’da hayatını kaybeden, sevilen sosyal medya fenomeni gencimiz Taha Duymaz’ı unutmadı ve ismi ailesinin de rızasıyla anaokuluna verildi. “Hatay benim şahsi meselemdir” diyen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine ömrüm yettiğince sahip çıkacağım, bugün aramızda bulunan oğlum Atlas Erdoğan da bizden sonra bayrağı devralacak dedi.

Açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Duymaz Ailesi, CNN Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Milli Sporcumuz Şahika Ercümen, Hatay Valisi Sn. Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Lütfü Savaş, Kırıkhan Kaymakamı Sn. Fikret Dağ ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Millî Eğitim Bakanlığı’na hibe edilen Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak. Çocuklar Gülsün Diye Derneği, ülkemizin yaşadığı büyük deprem felaketinden etkilenen illerimiz için çalışmaya devam ediyor. “11 Afet Bölgesinde 11 Anaokulu” sloganıyla başlattığı kampanya doğrultusunda Diyarbakır, Gaziantep ve Kahramanmaraş, Kilis, Adana, Osmaniye illerinde 6 anaokulunu tamamlayıp Millî Eğitim Bakanlığına teslim etmişti.

Hatay’da açılan 49. Çocuklar Gülsün Diye – Taha Duymaz Anaokulu çocuklarımızın hareket, bilişsel, sosyal ve duygusal, dil ve öz-bakım alanlarında desteklenerek var olan potansiyellerini ortaya çıkarmalarını ve en üst düzeyde geliştirmelerini amaçlayan, programlı ve sistemli bir eğitim almalarını sağlayarak geleceğimizi aydınlatacak gençlerin yetişmesine büyük katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş,Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Gaziantep-Islahiye, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Ordu-Kumru, Eskişehir, Diyarbakır-Bismil, Diyarbakır-Hani, Denizli, Siirt, Kilis, Adana ve Osmaniye’de anaokulları yaptı.

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