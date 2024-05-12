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Gülben Ergen sahne kıyafetiyle damga vurdu!

Gülben Ergen sahne kıyafetiyle damga vurdu! İşte detaylar...

Gülben Ergen sahne kıyafetiyle damga vurdu!

Gülben Ergen, yoğun geçen bir konser döneminin ardından bir süre dinlenmiş, bir yandan da stüdyo çalışmalarına ağırlık vermişti.

Gülben Ergen sahne kıyafetiyle damga vurdu!
Yeni şarkısını tamamlamak üzere olan Gülben Ergen stüdyodan çıkıp bu kış sık sık seyircisiyle buluştuğu Ankara’ya gitti.

 Gülben Ergen sahne kıyafetiyle damga vurdu!

Sezonun son konserini Ankara Günay’da veren Gülben Ergen,

Gülben Ergen sahne kıyafetiyle damga vurdu!
Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile göz doldurdu.

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