Gülben Ergen’den Mustafa Destici'ye cevap

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, şarkıcı Gülben Ergen'in Adıyaman'daki anaokulu açılışında halay çekerken başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığını iddia ederek, "Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor" demişti.

Gülben Ergen’ye X sosyal medya hesabından Mustafa Destici'ye bir paylaşım yaptı.

Ergen: "Destici unutma ben kin tutmuyorum. Avukat tutuyorum. Senin üç beş alkış için, hayatını çocuklara ve kadınlara adayan bana yaptığın çirkin iftiraların ve ötekileştiren üslubun için ikisini de tutacağım. Sen hayatında hiç Anaokulu açtın mı? Ben 60 tane açtım. Sen Rojin’in annesini babasını ziyaret edip, davanın seyrini takip ettin mi? Sen Ahmet Minguzi’nin acılı annesiyle beton üstünde eylem yapıp, infaz yasasına baş kaldırıp, haksızlık karşısında haykırdın mı? Sen Narin davasını bizzat takip edip, mahkemesine katılıp, adalet arayışında oldun mu? Sen Sıla Bebeğin ölümünden haberdar mısın? Seni savcılık makamına şikayet ettim. Savunmanı devletin savcılarına yapacaksın. Seni dava da edeceğim. Kazanacağım tazminatla yeni bir anaokulu açacağım. Adıyaman halkından da, benden de, toplum faydası ve çocukların okul öncesi eğitimi için çalışan derneğimden de özür dileceyeksin!"

 

