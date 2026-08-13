 Gül Gölge'nin güzelliği Dilek Avşar'a emanet

Güzelliği Avşar'a emanet Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden yazar ve sunucu Gül Gölge, yeni kitabı 'Lagom'un hazırlıklarını tamamladı.

Yakın zamanda okucuyla buluşması beklenen kitabı için çok heyecanlı olan Gül Gölge, 3 yıllık uzun ve yorucu sürecin ardından Avşar Estetik’in yolunu tuttu.

Yakın arkadaşı Dr. Dilek Avşar'ın yönetiminde cildi için gerekli işlemleri yaptıran Gül Gölge, ameliyatsız yüz germe olarak bilinen HIFU işleminden oldukça memnun kaldığını belirtti.



Cilt kalitesini artırmak için eksozom tedavisini de tamamlayan Gül Gölge, ‘Cildimin sağlıklı ve güzel görünmesi çok önemli. Kadınlar olarak bakımlarımızı ihmal etmemek gerekiyor. Doğal görünmek ne kadar önemliyse güzelliğin altını çizmek de bir o kadar önemli’’ diyerek Dilek Avşar’a teşekkür etti.

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