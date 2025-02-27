Gratis, talihlilerini özel bir organizasyonla ağırladı

İstanbul, Adana, Mardin, Elazığ, Hatay, Ankara, Samsun, Diyarbakır ve Çorum’dan gelen talihliler, araçlarını İstanbul Mandarin Oriental Bosphorus Hotel’de düzenlenen görkemli bir törenle teslim aldı.

Bu özel etkinlikte kazananlar, İstanbul’un büyüleyici atmosferinin tadını çıkarırken, Doğukan Güngör, Özge Ulusoy, Rahimcan Kapkap, İrem Helvacıoğlu, Yusuf Çim ve Özlem Ada Şahin gibi ünlü isimler de geceye katıldı.

Törenin sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu ve Sercan Yaşar üstlenirken, gece Yol Project’in enerjik konseriyle sona erdi.

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