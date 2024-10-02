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SnobMagazin.com

Grape Law, ABD'nin en başarılı 100 firmasından biri oldu

Grape Law, ABD Ticaret Odası'nın 'CO-100' listesinde yer alarak büyük bir başarı elde etti.

Grape Law, ABD'nin en başarılı 100 firmasından biri oldu

Amerika'da bireysel ve ticari göçmenlik hukuku hizmetleri sunan Avukat Muhammed Üzüm tarafından kurulan New York merkezli Grape Law, 14 bini aşkın adayın arasından seçilerek 'ABD'nin en başarılı 100 küçük ve orta ölçekli firması' arasında yer aldı.

ABD Ticaret Odası, 'CO-100' listesi ile ülkedeki en başarılı 100 küçük ve orta ölçekli firmayı seçti. 14 bini aşkın küçük ve orta ölçekli firmanın değerlendirildiği süreçte; firmaların çalışma kültürleri, inovasyon geliştirmeleri ve problem çözme yetkinlikleri incelendi. Grape Law, değerlendirme sürecini tamamlayarak 'CO-100' listesindeki firmalarından biri oldu. 

Şirketten yapılan bilgilendirmde özellikle 'pazarlama, ürün yeniliği ve müvekkil hizmetleri gibi konulardaki stratejilerinin benzersizliği, büyüme yaklaşımındaki olağanüstü yaratıcılık ve ustalık' sayesinde listeye 'Growth Accelerator' kategorisinden girdiği aktarıldı.

Amerika'da şirket kuruluşu, vize, Green Card ve Amerikan vatandaşlığı başvuruları dahil olmak üzere birçok göçmenlik hukuku ihtiyacına yönelik çalışan Grape Law'ın kurucusu Muhammed Üzüm konuyla ilgili görüşlerini şöyle dile getirdi:

"70 kişilik büyük ve adanmış bir ekibin ortak çalışmasıyla, yenilikçi fikirlerimiz, hızlı iletişim disiplinimiz ve modern teknoloji yatırımlarımızla müvekkillerimize güven ve memnuniyet temin ettik. Sunduğumuz güven ve memnuniyetin resmi kurumlar tarafından da onore edildiğini görmek mutluluk verici."

Göçmenlik taleplerine yönelik açıklamalarına da değinen Üzüm, 2023 yılında Türkiye'den Amerika'ya vize alan kişi sayısının 130 bini aştığını belirtti. Üzüm, "Amerika'ya gelen profesyoneller, burada elde ettikleri bilgi ve deneyimleri Türkiye'ye transfer ederek önemli katkılar sağlıyor" diye konuştu.

"AMERİKA GÖÇMENLİK YOLCULUĞUNU KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Üzüm, şunları ekledi: "Amerika'nın sahip olduğu kapsamlı göçmenlik sistemi sayesinde dünyanın her yerinden farklı niteliklere sahip kişiler Amerika hayalini gerçekleştirmeye devam edecek. Grape Law olarak bir rüya gibi görülen ve çeşitli zorluklara karşı çoğu zaman hazırlıksız olunan Amerika göçmenlik yolculuğunun hak ettiği gibi umut dolu bir başlangıç olması için emek vermeye devam edeceğiz."

ABD Ticaret Odası tarafından listede yer alan firmalar, 7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte bir araya gelecek.

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